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لاعب «الأخضر» يجري عملية جراحية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 أبريل 2022, 10:24 مساء
لاعب «الأخضر» يجري عملية جراحية
مدافع فريق «الأخضر»، مصطفى حمزة، يجري عملية جراحية ناجحة في غضروف الركبة اليسرى. (الإنترنت)
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أجرى مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي «الأخضر» والمنتخب الوطني، مصطفى حمزة، عملية جراحية في غضروف الركبة اليسرى، مساء السبت في تونس، تكللت بالنجاح.

وكشفت مصادر وفقًا لـ«كورة» أن الطاقم الطبي، الذي أجرى العملية الجراحية للاعب «الأخضر»، لم يحدد فترة غياب مصطفى حمزة عن الملاعب.

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وتعرض لاعب «الأخضر» مصطفى حمزة، لإصابة عقب مباراة «الصداقة» في الدوري الليبي الممتاز، على أن يغيب على أثرها عن زملائه لمدة لم يتم تحديدها بعد.

دعم «الأخضر» للاعبه
وكان نادي «الأخضر» قدم دعمًا كبيرًا للمدافع مصطفى حمزة، حيث تمنى له الشفاء العاجل، منتظرين عودته في أقرب وقت ممكن.

يذكر أن مصطفى حمزة مثّل المنتخب الوطني في معسكر موريتانيا، حيث سجل ظهوره الدولي الأول رفقة «فرسان المتوسط».

وانضم مصطفى حمزة إلى «الأخضر» في فترة الانتقالات الشتوية من هذا الموسم، قادمًا من نادي «الهلال» بعدما قضى عدة مواسم في القلعة الزرقاء.

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