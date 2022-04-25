مكتب الرياضة بطرابلس يكرم المتفوقين في مهرجان سلام ليبيا (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أقام مكتب الرياضة بطرابلس، أمس الأحد، احتفالية بالقاعة الكبرى بطرابلس، بحضور مدير المكتب راشد السري، ومدير الرياضة بوزارة الرياضة عبدالرزاق ملوس، ورئيس الاتحاد الليبي للريشة الطائرة دكتور نوري الزراع وعدد من المهتمين بالشأن الرياضي.

انطلاق الحفل

بدأ الحفل بمباراة استعراضية في كرة القدم بمشاركة نخبة من النجوم القدامى من بينهم محمد العايب، وخالد العربي، وساسي العجيلي، وناصر بلحاج، ومحمد بحر، وحامد معيوف، ومحمد سعيد، وفتحي الحراري، وصالح الورشفاني، وعمران شعبان، وإبراهيم العبيدي، وحافظ الدوس، ولطفي الصويعي، وعادل الشتيوي.

مراسم التتويج

بدأت بعدها مراسم التتويج بكلمتي مدير مكتب الرياضة بطرابلس راشد السري، ورئيس اللجنة المنظمة أنور الطوباشي، وقاما فيها بتحية اللجنة المنظمة والفرق المشاركة والحكام وكل من أسهم في نجاح فعاليات المهرجان.

وزعت بعدها الكؤوس والميداليات على الفرق المتفوقة في كرة السلة وتسلم فريق هشام أبوالخيرات كأس الترتيب الأول والميدالية الذهبية وفريق محمد عبيد كأس الترتيب الثاني والميدالية الفضية.



تتويج الكرة الطائرة

وفي الكرة الطائرة توج فريق طرابلس بكأس البطولة والميدالية الذهبية، وفريق صبراتة بكأس الترتيب الثاني والميدالية الفضية.

التنس الأرضي

وفي التنس الأرضي توج بكأس وذهبية البطولة الفريق المكون من الثلاثي عبدالرحمن المصفح، ومحمد المهدي، وسفيان بادي، وتوج بكأس الترتيب الثاني والميدالية الفضية الفريق المكون من الهادي الرياني، وأحمد موحان، ويحيي البوسيفي.

شخصيات رياضية

التكريم شمل أيضا الشخصيات الرياضية ومن بينهم في كرة اليد عامر عمر البوعيشي، ورمضان بن عثمان وحبيب بلقاسم عاشور، وفي كرة السلة الحكمان السابقان عبدالهادي علي خليفة، وبشير بن رمضان، ومدربا الكرة الطائرة سعيد بلحاج ورزق الشيباني، وفي كرة القدم اللاعبان السابقان ناصر بلحاج وعبدالله السيناو، إضافة إلى الرابطة الليبية للتنس الأرضي، وروابط قدامى ألعاب كرة القدم واليد والسلة.

تكريم المتفوقين في مهرجان سلام ليبيا. (فيسبوك)

تكريم المتفوقين في مهرجان سلام ليبيا. (فيسبوك)

تكريم المتفوقين في مهرجان سلام ليبيا. (فيسبوك)

تكريم المتفوقين في مهرجان سلام ليبيا. (فيسبوك)

تكريم المتفوقين في مهرجان سلام ليبيا. (فيسبوك)

تكريم المتفوقين في مهرجان سلام ليبيا. (فيسبوك)