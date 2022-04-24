طائرة طرابلس تتوج بكأس مهرجان ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أُسدل الستار، أمس السبت، بالقاعة الكبرى بطرابلس على منافسات الكرة الطائرة في بطولة مهرجان ليبيا، وشهدت تتويج طرابلس بكأس البطولة، بعد الفوز في المباراة النهائية على صبراتة بنتيجة شوطين دون رد كانت نتيجتهما (25-18، 25-19).

أدار المباراة الحكمان عبدالسلام البكراوي وعلي اشتيوي، والمسجل إسماعيل الكيلاني.

تشكيلة الفريق البطل

ضمت تشكيلة الفريق البطل، طرابلس، اللاعبين: يوسف عنان وطارق خلف ويوسف بركة ويوسف البرهمي ورضا فرعون وهشام الشوكة وأسامة سلام وعزالدين رحيل ومحمد البركي والمدرب أنور الطوباشي.

حفل الختام

تشهد القاعة الكبرى، الأحد، حفل تتويج للمتفوقين في ألعاب المهرجان، والحكام والجهات التي أسهمت في نجاح المنافسات.

منافسات الطائرة في مهرجان ليبيا. (فيسبوك)