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الاتحاد الفرعي لكرة القدم بطرابلس يكشف جولات الدوري السداسي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 24 أبريل 2022, 01:00 مساء
الاتحاد الفرعي لكرة القدم بطرابلس يكشف جولات الدوري السداسي
جانب من مسابقة براعم كرة القدم في ليبيا (أرشيفية : الإنترنت)
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جرت، أمس السبت، بمقر الاتحاد الفرعي لكرة القدم بالمدينة الرياضية بطرابلس قرعة الدوري السداسي لبطولة البراعم 15 عامًا بمشاركة فرق براعم «الاتحاد» و«الأهلي طرابلس» و«المدينة» و«الظهرة» و«المجد» و«الشط».

وتتبارى الفرق فيما بينها من نصف دوري، والأكثر نقاطًا سيتوج بكأس البطولة، ويأتي الجدول الكامل للدوري السداسي من المباريات على هذا النحو:

الجولة الأولى
«الاتحاد» يلتقي «الأهلي طرابلس»، و«المجد» مع «المدينة»، و«الشط» يتبارى مع «الظهرة».

الجولة الثانية
«الاتحاد» يلتقي «المدينة»، و«الأهلي طرابلس» مع «الظهرة»، و«المجد» يتبارى مع «الشط».

الجولة الثالثة
«الاتحاد» يلتقي «الظهرة»، و«المدينة» مع «الشط»، و«الأهلي طرابلس» يتبارى مع «المجد».

الجولة الرابعة
«الاتحاد» يلتقي «الشط»، و«الظهرة» مع «المجد»، و«الأهلي طرابلس» يتبارى مع «المدينة».

الجولة الخامسة
«الاتحاد» يلتقي «المجد»، و«الأهلي طرابلس» مع «الشط»، و«الظهرة» يتبارى مع «المدينة».

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