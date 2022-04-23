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بعثة الاتحاد تصل بنغازي قبل القمة الأفريقية أمام الأهلي طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس السبت 23 أبريل 2022, 05:55 مساء
بعثة الاتحاد تصل بنغازي قبل القمة الأفريقية أمام الأهلي طرابلس
تدريبات فريق الاتحاد. (صفحة نادي الاتحاد عبر فيسبوك)
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وصلت بعثة فريق «الاتحاد»، الخميس، إلى مدينة بنغازي وذلك من أجل مواجهة فريق «الأهلي طرابلس»، غدًا الأحد، ضمن إياب الدور ربع النهائي لكأس «الكونفدرالية» الأفريقية.

فريق «الاتحاد» أجرى الخميس تدريباته بملعب «شهداء بنينا» وملعب الهلال، حيث يستعد قطبا الكرة الليبية «الاتحاد» و«الأهلي طرابلس» لمواجهة الإياب في ربع نهائي بطولة «الكونفدرالية»، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بينهما بالتعادل السلبي.

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مباراة الذهاب شهدت في الشوط الأول تكتلًا في وسط الملعب وعدم وجود أي فرص خطيرة من كلا الفريقين، وفي الشوط الثاني كانت هناك سيطرة واضحة لفريق «الأهلي طرابلس»، وكان الأفضل خلال الشوط.

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