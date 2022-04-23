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اتحاد فروسية قفز الحواجز يدعو الأندية لتصفيات بطولة «سكرة الدولية»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس السبت 23 أبريل 2022, 05:53 مساء
اتحاد فروسية قفز الحواجز يدعو الأندية لتصفيات بطولة «سكرة الدولية»
منافسات سابقة في قفز الحواجز. (أرشيفية : الإنترنت)
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وجه الاتحاد الليبي لفروسية قفز الحواجز الدعوة إلى الأندية ومدارس الفروسية التي ترغب في المشاركة في بطولة سكرة الدولية لقفز الحواجز، التي ستقام خلال الفترة من 12 مايو إلى 15 من الشهر نفسه مع ضرورة الاتصال بالاتحاد وتحديد المشاركة من عدمها.

وأفاد الاتحاد في رسالته بأنه ستقام مباريات تصفية للمجموعتين الأولى في طرابلس، التي ستقام بمدرسة الفروسية طريق المطار طرابلس، والثانية في بنغازي وتقام  في نادي المرحوم حمودة الحمروش ببنغازي بعد غدٍ الإثنين وفق الشروط المرفقة.

وقد وضع الاتحاد عدة شروط من بينها إعلام الاتحاد عن الأندية المشاركة في المجموعتين، وكذلك تحديد شروط المسابقة لاختيار العناصر الليبية المتميزة في منافسات قفز الحواجز للمشاركة في البطولة.

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