أجايي كلمة السر في قفزة النصرللوصافة وثبات الأهلي بنغازي عند 44 نقطة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

حسم فريق «النصر» ديربي مدينة بنغازي بعد فوزه بثنائية على فريق «الأهلي بنغازي» في المباراة التي أُقيمت بينهما، الجمعة، على أرضية ملعب «شهداء بنينا» ضمن منافسات الأسبوع التاسع من الدوري الليبي الممتاز عن المجموعة الأولى.

سجل هدف «النصر»، الأول محترفه النيجيري جونيور أجايي، في الدقيقة 54 من عمر المباراة، والثاني سجله لاعبه التونسي عماد اللواتي في الدقيقة 82 من صناعة النيجيري أجايي أيضًا.

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بهذه النتيجة رفع «النصر» رصيده إلى 37 نقطة ليرتقي لوصافة جدول ترتيب المجموعة الأولى، فيما يظل «الأهلي بنغازي» حاليًا في صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 44 نقطة.