«الكونفدرالية» تسأل عن الطرف الليبي والاتحاد والأهلي طرابلس يجيبان.. الأحد

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يستعد قطبا الكرة الليبية الاتحاد والأهلي طرابلس لمواجهة الإياب في ربع نهائي بطولة «الكونفدرالية»، غدًا الأحد، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بينهما بالتعادل السلبي.

مباراة الذهاب شهدت في الشوط الأول تكتلًا في وسط الملعب وعدم وجود أي فرص خطيرة من كلا الفريقين، وفي الشوط الثاني كانت هناك سيطرة واضحة لفريق «الأهلي طرابلس»، وكان الأفضل خلال الشوط.

- الاتحاد والأهلي طرابلس يلجآن لحسم مقعد «الكونفدرالية».. الأحد

- الكشف عن طاقمي تحكيم مباراتي الاتحاد والأهلي طرابلس في الكونفدرالية

بينما فريق «الاتحاد» اكتفى بالتكتل الدفاعي والاعتماد على الهجمات المرتدة، وتصدى حارس مرمى «الاتحاد» معاذ اللافي لعدة كرات خلال زمن الشوط الثاني لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي، في انتظار مباراة الإياب والحسم التي ستقام غدا الأحد، لمعرفة الفريق المتأهل إلى نصف نهائي «الكونفدرالية».