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16 ألف دينار غرامات مباراة الأخضر والأهلي بنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 23 أبريل 2022, 12:24 مساء
16 ألف دينار غرامات مباراة الأخضر والأهلي بنغازي
جانب من مباراة الأهلي بنغازي والأخضر في الدوري. (صفحة نادي الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)
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أصدرت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم عقوبات على خلفية مباراة الأخضر والأهلي بنغازي ضمن الأسبوع الثامن إيابًا من مسابقة الدوري الليبي لكرة القدم من بينها:

معاقبة إداري نادي الأخضر صالح عبدالجليل بعدم مرافقة فريقه لمبارتين متتاليتين وبغرامة مالية قدرها 500 دينار، ومعاقبة مرافق نادي الأخضر أسامة عبدالسلام بعدم مرافقة فريقه 5 مباريات متتالية وبغرامة مالية قدرها 2000 دينار.

أيضًا معاقبة نائب رئيس نادي الأخضر أكرم أبوسلوم بالإيقاف عن مرافقة فريقه لمدة 6 أشهر وبغرامة مالية قدرها 5 آلاف دينار.

ومعاقبة فريق الأهلي بنغازي بغرامة مالية قدرها ألف دينار، ومعاقبة نادي الأخضر بغرامة مالية قدرها  1500 دينار، وأيضًا معاقبة نادي الأخضر بغرامة مالية قدرها 6 آلاف دينار ونقل مباراة فريقه المقبلة خارج ملعبه، ليصل مجموع الغرامات المالية في المباراة إلى 16 ألف دينار.

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