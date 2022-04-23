16 ألف دينار غرامات مباراة الأخضر والأهلي بنغازي...

أصدرت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم عقوبات على خلفية مباراة الأخضر والأهلي بنغازي ضمن الأسبوع الثامن إيابًا من مسابقة الدوري الليبي لكرة القدم من بينها:
معاقبة إداري نادي الأخضر صالح عبدالجليل بعدم مرافقة فريقه لمبارتين متتاليتين وبغرامة مالية قدرها 500 دينار، ومعاقبة مرافق نادي الأخضر أسامة عبدالسلام بعدم مرافقة فريقه 5 مباريات متتالية وبغرامة مالية قدرها 2000 دينار.
أيضًا معاقبة نائب رئيس نادي الأخضر أكرم أبوسلوم بالإيقاف عن مرافقة فريقه لمدة 6 أشهر وبغرامة مالية قدرها 5 آلاف دينار.
ومعاقبة فريق الأهلي بنغازي بغرامة مالية قدرها ألف دينار، ومعاقبة نادي الأخضر بغرامة مالية قدرها 1500 دينار، وأيضًا معاقبة نادي الأخضر بغرامة مالية قدرها 6 آلاف دينار ونقل مباراة فريقه المقبلة خارج ملعبه، ليصل مجموع الغرامات المالية في المباراة إلى 16 ألف دينار.
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