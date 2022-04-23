16 ألف دينار غرامات مباراة الأخضر والأهلي بنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أصدرت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم عقوبات على خلفية مباراة الأخضر والأهلي بنغازي ضمن الأسبوع الثامن إيابًا من مسابقة الدوري الليبي لكرة القدم من بينها:

معاقبة إداري نادي الأخضر صالح عبدالجليل بعدم مرافقة فريقه لمبارتين متتاليتين وبغرامة مالية قدرها 500 دينار، ومعاقبة مرافق نادي الأخضر أسامة عبدالسلام بعدم مرافقة فريقه 5 مباريات متتالية وبغرامة مالية قدرها 2000 دينار.

أيضًا معاقبة نائب رئيس نادي الأخضر أكرم أبوسلوم بالإيقاف عن مرافقة فريقه لمدة 6 أشهر وبغرامة مالية قدرها 5 آلاف دينار.

ومعاقبة فريق الأهلي بنغازي بغرامة مالية قدرها ألف دينار، ومعاقبة نادي الأخضر بغرامة مالية قدرها 1500 دينار، وأيضًا معاقبة نادي الأخضر بغرامة مالية قدرها 6 آلاف دينار ونقل مباراة فريقه المقبلة خارج ملعبه، ليصل مجموع الغرامات المالية في المباراة إلى 16 ألف دينار.