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طعن الجزيرة يؤجل قمة اليد بين الاتحاد والأهلي طرابلس في الكأس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 23 أبريل 2022, 11:20 صباحا
طعن الجزيرة يؤجل قمة اليد بين الاتحاد والأهلي طرابلس في الكأس
منافسات سابقة في كرة اليد بنادي الأهلي طرابلس. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
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قرر اتحاد كرة اليد الليبي عبر المنطقة الأولى تأجيل مباراة في الكأس بين الاتحاد والأهلي طرابلس والتي كان مقررًا اإقامتها، السبت، بصالة الزاوية إلى موعد لاحق.

طعن الجزيرة
يأتي هذا لدراسة الطعن المقدم من نادي الجزيرة في مباراته بنصف النهائي أمام الأهلي طرابلس والتي فقدها بنتيجة (24-27)، وبناء عليه وصل فريقا الاتحاد والأهلي طرابلس إلى نهائي مسابقة كأس اليد على مستوى  المنطقة الأولى.

تأهل الأهلي طرابلس
الأهلي طرابلس تأهل على حساب الجزيرة بنتيجة (27-24)، وكان الاتحاد تأهل على حساب الشرطة بنتيجة (25-22).

المنطقة الثانية  
وعلى مستوى نصف نهائي كأس اليد بالمنطقة الثانية، فاز الهلال على النجمة (27-25)، وبنغازي الجديدة على الأهلي بنغازي بنتيجة (32-28).

طعن الأهلي بنغازي
ويدرس اتحاد المنطقة الثانية الطعن المقدم من الأهلي بنغازي في مباراته أمام بنغازي الجديدة.

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