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عقوبات قوية ضد «الأخضر» بعد مباراة الأهلي بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 أبريل 2022, 09:48 مساء
عقوبات قوية ضد «الأخضر» بعد مباراة الأهلي بنغازي
فريق الأهلي بنغازي والأخضر. (الإنترنت)
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أصدرت لجنة تنظيم المسابقات العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم، عدد من العقوبات بشأن مباريات الجولة الثامنة من مرحلة الإياب بالمجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز، بالإضافة إلى اعتماد النتائج التي انتهت عليها المباريات.

وأوقفت اللجنة، وفقا لـ«كورة» مُرافق فريق الأخضر صالح عبد الجليل لمباراتين متتاليتين، وغرمته 500 دينار. كما عاقبت المرافق الآخر للفريق نفسه أسامة عبد السلام بالإيقاف 5 مباريات وغرمته 2000 دينار. 

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وأوقفت اللجنة نائب رئيس نادي الأخضر أكرم بوسلوم 6 أشهر، مع غرامة 5000 آلاف دينار، إضافة إلى غرامة أخرى بحق نادي الأخضر قدرها 1500 دينار. 

عقوبة بحق الجماهير
وأضافت المسابقات عقوبة بحق جمهور الأخضر تمثلت في غرامة 6000 آلاف دينار، سيدفعها النادي، كما نقلت مباراته المقبله خارج أرضه.

وعاقبت اللجنة نادي الأهلي بنغازي بغرامة مالية قدرها 1000 دينار. 

وجاءت هذه العقوبات على خلفية الأحداث التي صاحبت مباراة الأخضر والأهلي بنغازي في الجولة الماضيه على ملعب شيخ الشهداء.

وكان الأهلي بنغازي قد فاز على الأخضر في ملعبه 1-0 في الجولة الماضية، وشهدت المباراة اقتحام مشجعي الأخضر أرض الملعب، إلى جانب اعتراضات من جانب مسؤولي النادي. 

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