بث مباشر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي × النصر» في الدوري الممتاز

القاهرة - بوابة الوسط

يشهد ملعب «شهداء بنينا» مواجهة بين فريق الأهلي بنغازي مع نظيره النصر، ضمن مباريات بطولة الدوري الليبي لكرة القدم الموسم الجاري (2021-2022).

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التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

وكانت لجنة التحكيم العامة قررت إسناد مهمة إدارة اللقاء إلى طاقم يضم كلًا من الحكم مصطفى الدرسي حكم ساحة على أن يعاونه كل من محمد القداري مساعدًا أول والحكم مروان الحراري مساعدًا ثانيًا، فيما أسندت مهمة الحكم الرابع للدولي يحيى الوحيشي.

تمثل المباراة التي ستجمع بين الفريقين «تحصيل حاصل»، حيث ضمن كلاهما التأهل للدور السداسي للمنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

ويدخل الأهلي بنغازي المباراة متصدرًا المجموعة الأولى برصيد 44 نقطة، بينما يحتل النصر المركز الثالث برصيد 34 نقطة.