قناة «WTV» تبث «استديو تحليليا» لمباراة الأهلي بنغازي والنصر في الدوري

القاهرة - بوابة الوسط

تبث قناة «WTV» مباراة الأهلي بنغازي، أمام نظيره النصر، في تمام الساعة الـ11 بتوقيت ليبيا، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم.

ويسبق المباراة على قناة «WTV» استديو تحليلي، يقدمه عبدالرزاق بالحاج، في حضور خبراء التحليل علي أرحومة وعادل الخمسي وعبدالرحيم نجم ورمزي السويكر وسليم بالخواص.

لمشاهدة استديو تحليل لمباراة الأهلي بنغازي والنصر عبر صفحة قناة «WTV» على «فيسبوك».. اضغط هنا

وكانت لجنة التحكيم العامة قررت إسناد مهمة إدارة اللقاء إلى طاقم يضم كلًا من الحكم مصطفى الدرسي حكم ساحة على أن يعاونه كل من محمد القداري مساعدًا أول والحكم مروان الحراري مساعدًا ثانيًا، فيما أسندت مهمة الحكم الرابع للدولي يحيى الوحيشي.

تمثل المباراة التي ستجمع بين الفريقين «تحصيل حاصل»، حيث ضمن كلاهما التأهل للدور السداسي للمنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

ويدخل الأهلي بنغازي المباراة متصدرًا المجموعة الأولى برصيد 44 نقطة، بينما يحتل النصر المركز الثالث برصيد 34 نقطة.