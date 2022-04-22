Atwasat

قناة «WTV» تبث «استديو تحليليا» لمباراة الأهلي بنغازي والنصر في الدوري

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 أبريل 2022, 10:55 مساء
قناة «WTV» تبث «استديو تحليليا» لمباراة الأهلي بنغازي والنصر في الدوري
قناة «WTV» تبث «استديو تحليليا» لمباراة الأهلي بنغازي والنصر في الدوري. (الوسط)
alwasat radio

تبث قناة «WTV» مباراة الأهلي بنغازي، أمام نظيره النصر، في تمام الساعة الـ11 بتوقيت ليبيا، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم.

ويسبق المباراة على قناة «WTV» استديو تحليلي، يقدمه عبدالرزاق بالحاج، في حضور خبراء التحليل علي أرحومة وعادل الخمسي وعبدالرحيم نجم ورمزي السويكر وسليم بالخواص.

لمشاهدة استديو تحليل لمباراة الأهلي بنغازي والنصر عبر صفحة قناة «WTV» على «فيسبوك».. اضغط هنا

وكانت لجنة التحكيم العامة قررت إسناد مهمة إدارة اللقاء إلى طاقم يضم كلًا من الحكم مصطفى الدرسي حكم ساحة على أن يعاونه كل من محمد القداري مساعدًا أول والحكم مروان الحراري مساعدًا ثانيًا، فيما أسندت مهمة الحكم الرابع للدولي يحيى الوحيشي.

تمثل المباراة التي ستجمع بين الفريقين «تحصيل حاصل»، حيث ضمن كلاهما التأهل للدور السداسي للمنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

ويدخل الأهلي بنغازي المباراة متصدرًا المجموعة الأولى برصيد 44 نقطة، بينما يحتل النصر المركز الثالث برصيد 34 نقطة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عقوبات قوية ضد «الأخضر» بعد مباراة الأهلي بنغازي

عقوبات قوية ضد «الأخضر» بعد مباراة الأهلي بنغازي
بعد توسيع الرئيس التونسي صلاحياته بشأن هيئة الانتخابات.. ما رد فعل الغنوشي؟

بعد توسيع الرئيس التونسي صلاحياته بشأن هيئة الانتخابات.. ما رد فعل الغنوشي؟
بث مباشر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي × النصر» في الدوري الممتاز

بث مباشر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي × النصر» في الدوري الممتاز
عودة حزب البشير للساحة على مرأى ومسمع الجيش السوداني

عودة حزب البشير للساحة على مرأى ومسمع الجيش السوداني
محمد صلاح يتحدث عن أزمة تجديد عقده مع ليفربول

محمد صلاح يتحدث عن أزمة تجديد عقده مع ليفربول
الحلوى البحرينية التقليدية طبق رئيسي في رمضان

الحلوى البحرينية التقليدية طبق رئيسي في رمضان
برنامج «الميزان» (الحلقة 3)

برنامج «الميزان» (الحلقة 3)
برنامج «كتب ليبية» (10)

برنامج «كتب ليبية» (10)
خلونا نحلموا (الحلقة 10)

خلونا نحلموا (الحلقة 10)
مسلسل «شن الحكاية» (10)

مسلسل «شن الحكاية» (10)
مسلسل «هذا هو» (9)

مسلسل «هذا هو» (9)
الكاسا (الحلقة 7)

الكاسا (الحلقة 7)
هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (7)

هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (7)
كاركاتير خيري - حرب أوكرانيا وإزدواجية الغرب في تطبيق حقوق الإنسان

كاركاتير خيري - حرب أوكرانيا وإزدواجية الغرب في تطبيق حقوق الإنسان
عماد قدارة لـ«الوسط»: الجهل جعل الفنان يواجه «مذابح فيسبوكية».. و«الترند» أصبح أمراً واقعاً

عماد قدارة لـ«الوسط»: الجهل جعل الفنان يواجه «مذابح فيسبوكية».. و«الترند» أصبح ...
الاتحاد والأهلي طرابلس يلجآن لحسم مقعد «الكونفدرالية».. الأحد

الاتحاد والأهلي طرابلس يلجآن لحسم مقعد «الكونفدرالية».. الأحد
الدبيبة يطالب النائب العام بالتحقيق في تصريحات قرقاب على قناة الوسط «WTV»

الدبيبة يطالب النائب العام بالتحقيق في تصريحات قرقاب على قناة الوسط «WTV»
عبدالحكيم بلحاج في طرابلس وقد يمثل أمام النائب العام

عبدالحكيم بلحاج في طرابلس وقد يمثل أمام النائب العام
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
طائرة طرابلس في نهائي مهرجان سلام ليبيا
طائرة طرابلس في نهائي مهرجان سلام ليبيا
أبومليانة في نصف نهائي بطولة شعماش لقدامى اللاعبين
أبومليانة في نصف نهائي بطولة شعماش لقدامى اللاعبين
السبت.. مباراة استعراضية ثانية لقدامى الرياضيين
السبت.. مباراة استعراضية ثانية لقدامى الرياضيين
الكرة الليبية تفتح باب المدرسة الفرنسية لـ«فرسان المتوسط»
الكرة الليبية تفتح باب المدرسة الفرنسية لـ«فرسان المتوسط»
الاتحاد والأهلي طرابلس يلجآن لحسم مقعد «الكونفدرالية».. الأحد
الاتحاد والأهلي طرابلس يلجآن لحسم مقعد «الكونفدرالية».. الأحد
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قرعة «الكونفدرالية» تضع الاتحاد أمام الأهلي طرابلس في ربع النهائي
قرعة «الكونفدرالية» تضع الاتحاد أمام الأهلي طرابلس في ربع ......
بث مباشر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي × النصر» في الدوري الممتاز
بث مباشر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي × النصر» في الدوري ......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 2 - 1 أبوسليم» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 2 - 1 أبوسليم» في الدوري ......
بث مباشر «WTV».. مباراة «الاتحاد × الاتحاد المصراتي» في الدوري الممتاز
بث مباشر «WTV».. مباراة «الاتحاد × الاتحاد المصراتي» في ......
المنتخب الوطني في المجموعة العاشرة بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2023
المنتخب الوطني في المجموعة العاشرة بتصفيات كأس أمم أفريقيا ......
المزيد
عقوبات قوية ضد «الأخضر» بعد مباراة الأهلي بنغازي
عقوبات قوية ضد «الأخضر» بعد مباراة الأهلي بنغازي...
بث مباشر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي × النصر» في الدوري الممتاز
بث مباشر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي × النصر» في الدوري ......
قناة «WTV» تبث «استديو تحليليا» لمباراة الأهلي بنغازي والنصر في الدوري
قناة «WTV» تبث «استديو تحليليا» لمباراة الأهلي بنغازي والنصر......
الاتحاد والأهلي طرابلس يلجآن لحسم مقعد «الكونفدرالية».. الأحد
الاتحاد والأهلي طرابلس يلجآن لحسم مقعد «الكونفدرالية».. ......
الكرة الليبية تفتح باب المدرسة الفرنسية لـ«فرسان المتوسط»
الكرة الليبية تفتح باب المدرسة الفرنسية لـ«فرسان المتوسط»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط