السبت.. مباراة استعراضية ثانية لقدامى الرياضيين

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

قال عضو إدارة نادي المجد، عبدالمنعم الربيقي، إن بطولة المرحوم عبدالحميد شعماش لكرة القدم، التي ينظمها النادي حاليًا ستشهد السبت المقبل مباراة استعراضية ثانية لقدامى الرياضيين.

وأوضح في تصريح إلى «بوابة الوسط» أنه سيتم تكريم 3 شخصيات رياضية وهم قيصر الكرة الليبية الهاشمي البهلول، واللاعب سليمان عمر واللاعب عبدالله الخضار، وذلك لما قدموه لكرة القدم واحترامًا لعطائهم، وذلك على هامش هذه المباراة.

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وأكد أن البطولة تسير بشكل جيد وأن اللجنة المشرفة على البطولة تقدر جيدًا عطاء كل القدامى عبر كل الأجيال.