الكشف عن جدول مباريات الجولة الأولى من الدور السباعي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، جدول مباريات الأسبوع الأول من تصفيات الصعود لبطولة الدوري الليبي الممتاز.

وتقام مباريات فرق المنطقة الشرقية في ملاعب المنطقة الغربية، وفرق المنطقة الغربية ستقام مبارياتها على ملاعب محايدة، وستكون على النحو التالي.

- اكتمال عقد الفرق المتأهلة للدور السباعي

- دوري الدرجة الأولى الليبي يحدد الدور السباعي بعد صراع البقاء

فرق المنطقة الشرقية:

تقام الأحد 15 مايو 2022: على ملعب الجميل، فريق بنغازي الجديدة يلتقي الشرارة، وفريق البرنس يلتقي فريق الصقور بملعب الزاوية، وفريق المروج يلتقي الأنور بملعب صرمان.

فرق المنطقة الغربية:

الإثنين 16 مايو 2022: البشائر يلتقي الظهرة بملعب القبة، ورفيق يلتقي الهلال سبها بملعب شحات، والمستقبل سيلتقي أساريا بملعب شيخ الشهداء.

وجميع المباريات ستقام الساعة الرابعة مساء.