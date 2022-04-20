الليبي جمال بنور يُتوج بالفضية مع «الكوكب» ويتأهل لدوري السعودية للبراعم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

قاد المدرب الليبي جمال بنور، فريق براعم الكوكب السعودي، للتتويج بالميدالية الفضية على مستوى السعودية، والتأهل لمسابقة البراعم 13 عامًا، على مستوى المملكة للموسم الرياضي 2022/ 2023.

وخسر فريق المدرب الليبي جمال بنور، أمس الثلاثاء، في المباراة النهائية أمام براعم العدالة، وبنتيجة هدف مقابل ثلاثة أهداف.

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حفل التتويج

وعقب المباراة النهائية تُوج براعم العدالة، بكأس البطولة والميدالية الذهبية ومبلغ 100 ألف ريال سعودي يعادل (120 ألف دينار ليبي).

وتُوج براعم الكوكب بالميدالية الفضية ومبلغ 85 ألف ريال سعودي، يعادل (100 ألف دينار ليبي تقريبًا).

وتوج براعم العروبة بالميدالية البرونزية ومبلغ 75 ألف ريال سعودي، ورابعًا براعم جبلين وتحصل على مبلغ 75 ألف ريال سعودي.

الليبي جمال بنور يُتوج بالفضية مع «الكوكب» ويتأهل لدوري السعودية للبراعم. (الإنترنت)

الليبي جمال بنور يُتوج بالفضية مع «الكوكب» ويتأهل لدوري السعودية للبراعم. (الإنترنت)

الليبي جمال بنور يُتوج بالفضية مع «الكوكب» ويتأهل لدوري السعودية للبراعم. (الإنترنت)