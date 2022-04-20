«بوابة الوسط» تستعرض الجدول الكامل لمباريات صعود الممتاز وكأس ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت، أمس الثلاثاء، بمقر الاتحاد الليبي لكرة القدم بطرابلس مراسم قرعة نهائيات الصعود للقسم الممتاز للموسم الرياضي المقبل 2022-2023، وجاءت على النحو التالي:

تصفيات الصعود للقسم الممتاز

تقام النهائيات بمشاركة 14 فريقا متأهلا من المرحلة الأولى، موزعين على مجموعتين، مجموعة المنطقة الشرقية ضمت فرق البرانس، ووفاق أجدابيا، والمروج، والصقور، والأنوار، وبنغازي الجديدة، والشرارة، ومجموعة المنطقة الغربية تشكلت من فرق أبي الأشهر، ورفيق، وأساريا، والبشائر، والمستقبل، والظهرة، والهلال سبها.

نظام المنافسات

وتنطلق النهائيات منتصف مايو المقبل، بنظام التجمع ومن نصف دوري، فرق المنطقة الشرقية تتبارى على ملاعب المنطقة الغربية والعكس، وأول الترتيب في المجموعتين سيتأهل مباشرة للدوري الممتاز الموسم الرياضي المقبل 2022-2023، وفرصة التأهل الممتاز متاحة للمتحصلين على الترتيب الثاني في المجموعتين، ثان مجموعة الشرقية سيخوض مباراة فاصلة مع صاحب الترتيب التاسع في المجموعة الأولى بالدوري الممتاز، وثاني الغربية سيخوض مباراة فاصلة مع تاسع المجموعة الثانية بالدوري الممتاز، و«بوابة الوسط» تستعرض الجدول الكامل للمجموعتين:

الجولة 1

بنغازي الجديدة × الشرارة

البرنس × الصقور

المروج × الأنوار

البشائر × الظهرة

رفيق × الهلال سبها

أساريا × المستقبل

الجولة 2

الصقور وفاق × أجدابيا

بنغازي الجديدة × الأنوار

البرانس × المروج

أبي الأشهر × الهلال سبها

أساريا × البشائر

رفيق × المستقبل

الجولة 3

الظهرة × أساريا

أبي الأشهر × المستقبل

رفيق × البشائر

الشرارة × الأنوار

وفاق أجدابيا × المروج

البرانس × بنغازي الجديدة

الجولة 4

الهلال سبها × المستقبل

الظهرة × رفيق

البشائر × أبي الأشهر

الصقور × المروج

الشرارة × البرانس

وفاق أجدابيا × بنغازي الجديدة

الجولة 5

أساريا × رفيق

الهلال سبها × البشائر

الظهرة × أبي الأشهر

الأنوار × البرانس

الصقور × بنغازي الجديدة

الشرارة × وفاق أجدابيا

الجولة 6

المستقبل × البشائر

أساريا × أبي الأشهر

الهلال سبها × الظهرة

المروج × بنغازي الجديدة

الأنوار × وفاق أجدابيا

الشرارة × الصقور

الجولة 7

رفيق × أبي الأشهر

الظهرة × المستقبل

أساريا × الهلال سبها

البرانس × وفاق أجدابيا

الشرارة × المروج

الأنوار × الصقور

مباريات دور الـ16 لكأس ليبيا لكرة القدم

أسفرت قرعة الدور 16 لكأس ليبيا لكرة القدم على المواجهات التالية، المباراة 1 بنغازي الجديدة يلتقي المتأهل من الأهلي بنغازي والمنار، والمباراة 2 التعاون يتبارى مع الأولمبي، والمباراة 3 المتأهل من النصر والمروج يلاقي دارنس، والمباراة 4 المتأهل من الأخضر ونجوم بنغازي يتبارى مع المتأهل من الاتحاد والجزيرة، والمباراة 5 الصداقة يلتقي الأهلي طرابلس، والمباراة 6 أبوسليم يتبارى مع الهلال، والمباراة 7 السويحلي يلتقي الهلال سبها، والمباراة 8 الاتحاد المصراتي يلتقي المدينة.

الدور الربع نهائي

الفائز من 1 × الفائز من 2

الفائز من 3 × الفائز من 4

الفائز من 5 × الفائز من 6

الفائز من 7 × الفائز من 8

يشار إلى أن مباريات الكأس، تقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وفي حالة انتهاء المباراة بالتعادل يتم اللجوء مباشرة لركلات الترجيح، الفرق المذكور أولاً في مسابقة الكأس تلعب المباراة في أحد ملاعب منطقتها.