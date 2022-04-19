31 لاعبا يحصلون على الحزام الأسود في الكاراتيه

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

اعتمد رئيس الاتحاد الليبي للكاراتيه المكلف محمود التاجوري امتحانات الترقية للحزام الأسود لعدد 31 لاعًبا وتحصل 20 منهم على الحزام الأسود 1 دان وهم: محمد فائز السعداوي وفرج العبيدي وحسين وليد ومحمد وليد ومحمد صقر.

ضمن القائمة أيضًا يوسف صقر وأحمد إيهاب ومحمد درمان وعطية محارب ووسام عقيلة وأحمد ناجي وعطية جمعة وأحمد يوسف وعلي ناصر ومحمد عمران وعبدالرؤوف محمد وسالم عبدالسلام وأمازيغ خالد.

وتحصل 7 لاعبين على الحزام الأسود 2 دان وهم: ربيع محمد وصالح حمدان ومحمد عيسى والشريف أحمد وعبدالرحمن مصطفى وأحمد الشريف وأحمد هلال الدين.

وتحصل لاعب واحد على الحزام الأسود 4 دان، اللاعب يوسف المزلع، وتحصل ثلاثة لاعبين على الحزام الأسود 5 دان، وهم: محمد القطعاني وعلي الطاهر وعماد المقرحي.