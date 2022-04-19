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الأهلي طرابلس يطئمن على نجومه فنيا عبر فوز ودي على بنغازي الجديدة في ليلة رمضانية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الثلاثاء 19 أبريل 2022, 11:40 صباحا
الأهلي طرابلس يطئمن على نجومه فنيا عبر فوز ودي على بنغازي الجديدة في ليلة رمضانية
فريق الأهلي طرابلس لكرة القدم. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
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فاز، أمس الإثنين، فريق الأهلي طرابلس على فريق بنغازي الجديدة أحد فرق دوري الدرجة الأولى المتأهل للدوري السباعي بنتيجة أربعة أهداف نظيفة تناوب على تسجيلها المحترف الأردني شرارة ومعتز المهدي ومعتز أبوشيبة  وطلحة رزق.

وقد أشرك مدرب الفريق فتحي الجبال اللاعبين المسجلين في القائمة المحلية مع بعض اللاعبين المتواجدين في القائمة الأفريقية وقد أعطى راحة لبقي عناصر الفريق.

يشار إلى أن فريق الأهلي طرابلس يقيم معسكرًا محليًا بمدينة بنغازي حتى موعد مباراة الإياب المرتقبة يوم الأحد المقبل المؤهلة إلى الدور النصف النهائي في بطولة «الكونفدرالية» أمام مواطنه فريق الاتحاد.

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