«بوابة الوسط» تستعرض قراءة في الدوري الليبي الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

شهدت مباراة تفادي الهبوط بين شباب الجبل وضيفه خليج سرت تسجيل ستة أهداف في مباراة شهدت إضاعة نقاط مهمة من فريق خليج سرت عندما تقدم على شباب الجبل بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين حتى الدقيقة الأخيرة من المباراة وبالتحديد في الدقيقة 89 حيث استطاع شباب الجبل تعديل النتيجة بهدف قاتل لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل ثلاثة.

أهداف خليج سرت

جاءت المباراة قبل الأسبوع الأخير من مرحلة الإياب، وسجل أهداف خليج سرت كل من علي بلقايد وضيف الله وعبدولاي، بينما سجل أهداف شباب الجبل الثلاثة محسن الناصري ويوسف بلامين وجلال الزوي، وبهذه النتيجة فقد خليج سرت ثلاث نقاط ثمينة جعلته في آخر ترتيب المجموعة الثانية بـ11 نقطة، بينما فريق الشباب رصيده أصبح 13 نقطة في المركز التاسع.

مباراة الصداقة والنصر

وانتهت مباراة الصداقة وضيفه فريق النصر بالتعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما بملعب شحات، وسجل أهداف النصر خالد مجدي وعماد اللواتي، بينما سجل أهداف الصداقة حمزة التهامي ومعتصم التايب، بهذه النتيجة رفع فريق النصر رصيده وأصبح 34 نقطة، والصداقة أصبح رصيده 21 نقطة.

نتائج الأسبوع الثامن

بالنتائج الأخيرة، اختتمت مباريات المجموعة الأولى عن الأسبوع الثامن بتسجيل 14 هدفا، بينما المجموعة الثانية لم تلعب للأسبوع الثاني على التوالي، وكانت النتائج المسجلة على النحو التالي:

التحدي يفوز على الهلال بنتيجة هدف دون مقابل، والتعادل الإيجابي بين خليج سرت بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل ثلاثة، والتعادل الإيجابي أيضا بين دارنس والتعاون بنتيجة هدف مقابل هدف، وفوز الأهلي بنغازي على الأخضر بنتيجة هدف دون رد، والتعادل الإيجابي بين النصر والصداقة بنتيجة هدفين مقابل هدفين.

ترتيب المجموعة الأولى

الأهلي بنغازي 44 نقطة، والأخضر 35 نقطة، والنصر 34 نقطة، والهلال 22 نقطة، والصداقة 21 نقطة، والتعاون 20 نقطة، ودارنس 15 نقطة، والتحدي 14 نقطة، وشباب الجبل 13 نقطة، وخليج سرت 11 نقطة.

مجموعة الأهداف

مجموعة الأهداف المسجلة حتى الأسبوع الثامن 328 هدفا، أهداف المجموعة الأولى 202 هدف، والمجموعة الثانية 126 هدفا.

هدفو المسابقة

هدفو الدوري الممتاز حتى الأسبوع الثامن في المجموعة الأولى، لاعب الأخضر أري بابل سجل 9 أهداف، ولاعب النصر سالم المسلاتي «روما» سجل 9 أهداف، ولاعب الأهلي بنغازي هيثم الجويني سجل 8 أهداف، ولاعب الأخضر أحمد كرواع سجل 6 أهداف، ولاعب الهلال إسماعيل باكاياكو سجل 6 أهداف.

متفرقات

ترتيب الأندية التي تتنافس على تفادي الهبوط قبل الجولة الأخيرة، التحدي 14 نقطة، وشباب الجبل 13 نقطة، وخليج سرت 11 نقطة.

مباريات الجولة الأخيرة

التحدي يلتقي التعاون بملعب شهداء بنينا، والهلال يلتقي شباب الجبل بملعب شهداء بنينا، وخليج سرت يستضيف الصداقة على ملعبه، ودارنس يلتقي الأخضر على أرضية ملعب شهداء بنينا، كما أن المباريات غابت عن المجموعة الثانية في الأسبوعين السابع والثامن.