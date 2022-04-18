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الاتحاد المصراتي إلى دور الـ16 في كأس ليبيا على حساب اتحاد الجمارك

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الإثنين 18 أبريل 2022, 03:09 مساء
الاتحاد المصراتي إلى دور الـ16 في كأس ليبيا على حساب اتحاد الجمارك
مباراة الاتحاد المصراتي أمام اتحاد الجمارك. (صفحة نادي الاتحاد المصراتي عبر فيسبوك)
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تأهل فريق الاتحاد المصراتي إلى دور الـ16 لبطولة كأس ليبيا بعد فوزه، أمس الأحد، على فريق اتحاد الجمارك بنتيجة هدف دون مقابل.

سجل هدف المباراة الوحيد والتي أقيمت بملعب الزاوية مهاجم الفريق أيمن عمير.

وقد وصل إلى الدور السادس عشر فرق الأهلي طرابلس والمدينة والأولمبي والاتحاد المصراتي والسويحلي والتعاون ودارنس والهلال والصداقة وبنغازي الجديدة والهلال سبها في انتظار استكمال باقي مباريات الدور الـ32 حيث سيلتقي المحلة مع أبوسليم، والأهلي بنغازي مع المنار، والأخضر مع نجوم بنغازي، والنصر مع المروج، والاتحاد مع الجزيرة.

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