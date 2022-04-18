مراسم قرعة تصفيات الصعود للممتاز ودور الـ16 في الكأس.. الثلاثاء

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، غدا الثلاثاء، 18 رمضان، موعدا لإجراء مراسم قرعة نهائيات الصعود إلى دوري القسم الممتاز، وأيضا قرعة دور الـ16 لمسابقة كأس ليبيا لكرة القدم في تمام الساعة 12 مساءً بمقر الاتحاد العام بطرابلس.

تصفيات الصعود للممتاز

يشار إلى أن تصفيات الصعود للقسم الممتاز تقام بمشاركة 14 فريقا موزعة على مجموعتين، المجموعة الأولى تضم فرق البرانس ووفاق أجدابيا والمروج والصقور والأنوار وبنغازي الجديدة.

المنافسة في المجموعات

والمجموعة الثانية تضم أبي الأشهر ورفيق وأساريا والبشائر والمستقبل والظهرة، والمتأهلان عن المنطقة الجنوبية الهلال سبها والشرارة، سيوزعان على المجموعتين بواقع فريق في كل مجموعة.

دور الـ16 في كأس ليبيا

يذكر أن 12 فريقا تأهل إلى دور الـ16 لكأس ليبيا لكرة القدم، وهي الأولمبي والتعاون والهلال وبنغازي الجديدة والصداقة ودارنس والمدينة والهلال سبها والسويحلي والأهلي طرابلس وأبوسليم والاتحاد المصراتي.

وباق 4 مباريات لم تحدد مواعيدها بعد وهي: الأهلي بنغازي مع المنار، والنصر مع المروج، والأخضر أمام نجوم بنغازي، والاتحاد مع الجزيرة.