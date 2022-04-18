دارنس والأخضر في افتتاح الأسبوع الـ18 من مسابقة الدوري الليبي الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم مواعيد مباريات الأسبوع الـ18 إيابا للدوري الممتاز لكرة القدم لفرق المجموعة الأولى والتي ستنطلق الأربعاء المقبل 19 رمضان بمباراة دارنس والأخضر على ملعب بنينا.

الخميس 20 رمضان، ستقام ثلاث مباريات، خليج سرت يستضيف الصداقة، وعلى ملعب بنينا ستقام مباراتان، الأولى الهلال يلتقي شباب الجبل، ويعقبها مباراة التحدي والتعاون.

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والجمعة 21 رمضان، على ملعب بنينا تختتم الجولة بديربي بنغازي النصر والأهلي بنغازي.

ويدرس اتحاد الكرة إقامة مباراة الديربي فقط بين النصر والأهلي بنغازي، على أن تؤجل بقية مباريات الجولة إلى موعد لاحق.