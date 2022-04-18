«التكتل» سر خروج القمة الأفريقية بين الاتحاد والأهلي طرابلس من دون أهداف

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

انتهت مباراة الذهاب بين قطبي العاصمة الأهلي طرابلس والاتحاد بالتعادل السلبي ضمن منافسات الدور ربع نهائي كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفدرالية».

المباراة شهدت في الشوط الأول تكتلا في وسط الملعب وعدم وجود أي فرص خطيرة من كلا الفريقين.

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وفي الشوط الثاني كانت هناك سيطرة واضحة لفريق الأهلي طرابلس وكان الأفضل خلال الشوط بينما فريق الاتحاد اكتفي بالتكتل الدفاعي والاعتماد على الهجمات المرتدة.

وتصدى حارس مرمي الاتحاد معاذ اللافي لعدة كرت خلال زمن الشوط الثاني لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي في انتظار مباراة الإياب والحسم التي ستقام الأحد المقبل ومعرفة الفريق المتأهل إلى نصف نهائي «الكونفدرالية».