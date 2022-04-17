«الأهلي بنغازي» يبتعد بصدارة الدوري بعد الفوز الصعب على «الأخضر»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

حقق فريق كرة القدم الأول بنادي «الأهلي بنغازي» فوزًا صعبًا على «الأخضر من ملعب «شيخ الشهداء» في مباراة شهدت تسجيل هدف واحد لصالح «الأهلي بنغازي»، جاء من علامة الجزاء في الدقيقة 59 من زمن المباراة سجله المدافع حامد الثلبة.

المباراة شهدت عديد الفرص لصالح «الأخضر» تصدى لها حارس فريق «الأهلي بنغازي» أحمد عزاقة بكل اقتدار.

بهذه النتيجة ابتعد فريق «الأهلي بنغازي» بصدارته للمجموعة الأولى برصيد 44 نقطة، وتجمد رصيد «الأخضر» عند 35 نقطة في المركز الثاني.

وبسبب سوء حالة الطقس والعاصفة الرملية، التي أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة شحات أُلغيت مباراة «النصر» و«الصداقة» على أن تقام الساعة 11:00 بذات الملعب، اليوم الأحد.