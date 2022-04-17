الطالب وأميرة بطلا «شطرنج يشفين» (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

اختتمت، أمس السبت، بطولة «مصحة يشفين للشطرنج»، التي شهدت مشاركة 40 لاعبًا، برعاية وتنظيم مصحة «يشفين» التخصصية، وبالتعاون والتنسيق مع منظمة «بيدق سالك»، وجاءت النتائج النهائية للبطولة على النحو التالي:

الطالب بطلًا للرجال

توج بكأس وذهبية بطولة الرجال اللاعب أسامة الطالب، برصيد 8.5 نقطة، وتحصل على مبلغ 700 دينار، وبكسر التعادل توج اللاعب ناجي أبوقندة بالميدالية الفضية وتحصل على مبلغ 500 دينار، وتوج اللاعب سراج بركة بالميدالية البرونزية برصيد 6.5 نقطة وتحصل على 400 دينار، ورابعًا اللاعب عبدالله الفيتوري وتحصل على 200 دينار، وخامسًا اللاعب خالد فرنكة وتحصل على 100 دينار.

أصغر لاعب

وتوج اللاعب الطيب أساس بجائزة أفضل لاعب تحت 20 عامًا، وتحصل على 100 دينار، وتوج اللاعب هاشم بحيرات بجائزة أصغر لاعب في البطولة.



أميرة بطلة الإناث

توجت أميرة عبدالقادر بطلة للإناث، وحصلت على كأس وذهبية البطولة بالعلامة الكاملة 9 نقاط من 9 جولات، وتحصلت على 300 دينار، ونالت الفضية اللاعبة طرفة عطار برصيد 8 نقاط، وتحصلت على 200 دينار، وتوجت بالبرونزية اللاعبة منى الفرجاني برصيد 7 نقاط، وتحصلت على 100 دينار، وتوجت اللاعبة رغد عمر بجائزة أصغر لاعبة في البطولة.

مدير وحكام البطولة

مدير البطولة سراج بركة، والحكم الرئيسي هاشم النعمي، وحكم التزويج ميلاد الفيتوري، وحكما الصالة عمر الفرجاني وحاتم أبومنجل.

تتويج نجوم الشطرنج الليبي. (فيسبوك)

تتويج أسامة الطالب في الشطرنج الليبي. (فيسبوك)