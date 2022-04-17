Atwasat

الطالب وأميرة بطلا «شطرنج يشفين» (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 17 أبريل 2022, 01:31 مساء
الطالب وأميرة بطلا «شطرنج يشفين» (صور)
تتويج أميرة عبد القادر في الشطرنج الليبي. (فيسبوك)
alwasat radio

اختتمت، أمس السبت، بطولة «مصحة يشفين للشطرنج»، التي شهدت مشاركة 40 لاعبًا، برعاية وتنظيم مصحة «يشفين» التخصصية، وبالتعاون والتنسيق مع منظمة «بيدق سالك»، وجاءت النتائج النهائية للبطولة على النحو التالي:

الطالب بطلًا للرجال
توج بكأس وذهبية بطولة الرجال اللاعب أسامة الطالب،  برصيد 8.5 نقطة، وتحصل على مبلغ 700 دينار، وبكسر التعادل توج اللاعب ناجي أبوقندة بالميدالية الفضية وتحصل على مبلغ 500 دينار، وتوج اللاعب سراج بركة بالميدالية البرونزية برصيد 6.5 نقطة وتحصل على 400 دينار، ورابعًا اللاعب عبدالله الفيتوري وتحصل على 200 دينار، وخامسًا اللاعب خالد فرنكة وتحصل على 100 دينار.

أصغر لاعب
وتوج اللاعب الطيب أساس بجائزة أفضل لاعب تحت 20 عامًا، وتحصل على 100 دينار، وتوج اللاعب هاشم بحيرات بجائزة أصغر لاعب في البطولة.
 
أميرة بطلة الإناث
توجت أميرة عبدالقادر بطلة للإناث، وحصلت على كأس وذهبية البطولة بالعلامة الكاملة 9 نقاط من 9 جولات، وتحصلت على 300 دينار، ونالت الفضية اللاعبة طرفة عطار برصيد 8 نقاط، وتحصلت على 200 دينار، وتوجت بالبرونزية اللاعبة منى الفرجاني برصيد 7 نقاط، وتحصلت على 100 دينار، وتوجت اللاعبة رغد عمر بجائزة أصغر لاعبة في البطولة.

مدير وحكام البطولة
مدير البطولة سراج بركة، والحكم الرئيسي هاشم النعمي، وحكم التزويج ميلاد الفيتوري، وحكما الصالة عمر الفرجاني وحاتم أبومنجل.

تتويج نجوم الشطرنج الليبي. (فيسبوك)
تتويج نجوم الشطرنج الليبي. (فيسبوك)
تتويج أسامة الطالب في الشطرنج الليبي. (فيسبوك)
تتويج أسامة الطالب في الشطرنج الليبي. (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مسلسل «شن الحكاية» (2)

مسلسل «شن الحكاية» (2)
مسلسل «هذا هو» (2)

مسلسل «هذا هو» (2)
الكاسا (الحلقة 2)

الكاسا (الحلقة 2)
هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (2)

هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (2)
كاركاتير خيري - الصحة في ليبيا والعلاج في الخارج

كاركاتير خيري - الصحة في ليبيا والعلاج في الخارج
صنع السجاد من الملابس المعاد تدويرها.. حرفة صديقة للبيئة في تونس

صنع السجاد من الملابس المعاد تدويرها.. حرفة صديقة للبيئة في تونس
شقيق هازارد يكشف الطريق الوحيد لرحيله عن ريال مدريد

شقيق هازارد يكشف الطريق الوحيد لرحيله عن ريال مدريد
اتحاد كرة القدم الليبي يصدر قرارا سعيد للجماهير في الملاعب

اتحاد كرة القدم الليبي يصدر قرارا سعيد للجماهير في الملاعب
إقبال كبير على طابع بريدي يظهر إغراق السفينة الحربية الروسية بأوكرانيا

إقبال كبير على طابع بريدي يظهر إغراق السفينة الحربية الروسية بأوكرانيا
دبي تستعرض أحد أكبر أحجار الياقوت في العالم

دبي تستعرض أحد أكبر أحجار الياقوت في العالم
بعد يوم من الهدوء.. اعتداءات إسرائيلية جديدة على المصلين في «الأقصى»

بعد يوم من الهدوء.. اعتداءات إسرائيلية جديدة على المصلين في «الأقصى»
بحضور كيم.. كوريا الشمالية تختبر سلاحا تكتيكيا جديدا

بحضور كيم.. كوريا الشمالية تختبر سلاحا تكتيكيا جديدا
برنامج «كتب ليبية» (1)

برنامج «كتب ليبية» (1)
مسلسل «شن الحكاية» (1)

مسلسل «شن الحكاية» (1)
كاركاتير حليم - دعاة الحرب في ليبيا

كاركاتير حليم - دعاة الحرب في ليبيا
معدات «الفار» تدخل الحدود في طريقها إلى ملعب بنينا لأول مرة في ليبيا

معدات «الفار» تدخل الحدود في طريقها إلى ملعب بنينا لأول مرة في ليبيا
«اليوروبا ليغ» تفجر موجة غضب جديدة في القلعة الكتالونية

«اليوروبا ليغ» تفجر موجة غضب جديدة في القلعة الكتالونية
بالفيديو عبر «WTV».. المؤتمر الصحفي لتقديم الفرنسي مارتينيز مديرا فنيا لـ«فرسان المتوسط»

بالفيديو عبر «WTV».. المؤتمر الصحفي لتقديم الفرنسي مارتينيز مديرا فنيا لـ«فرسان ...
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
الجمارك يلتقي الاتحاد المصراتي في كأس ليبيا لكرة القدم.. وأربع مباريات تنتظر الإعلان
الجمارك يلتقي الاتحاد المصراتي في كأس ليبيا لكرة القدم.. وأربع ...
اتحاد كرة القدم الليبي يصدر قرارا سعيد للجماهير في الملاعب
اتحاد كرة القدم الليبي يصدر قرارا سعيد للجماهير في الملاعب
مارتينز: المنتخب الليبي سيكون رمزا لـ«الوحدة الوطنية» وسأذهب لرؤية اللاعبين في طرابلس وبنغازي
مارتينز: المنتخب الليبي سيكون رمزا لـ«الوحدة الوطنية» وسأذهب ...
«شباب الجبل» يواجه «خليج سرت» وسط آمال البقاء في «الممتاز»
«شباب الجبل» يواجه «خليج سرت» وسط آمال البقاء في «الممتاز»
الطالب وأميرة بطلا «شطرنج يشفين» (صور)
الطالب وأميرة بطلا «شطرنج يشفين» (صور)
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قرعة «الكونفدرالية» تضع الاتحاد أمام الأهلي طرابلس في ربع النهائي
قرعة «الكونفدرالية» تضع الاتحاد أمام الأهلي طرابلس في ربع ......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 2 - 1 أبوسليم» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 2 - 1 أبوسليم» في الدوري ......
بث مباشر «WTV».. مباراة «الاتحاد × الاتحاد المصراتي» في الدوري الممتاز
بث مباشر «WTV».. مباراة «الاتحاد × الاتحاد المصراتي» في ......
نجم الأهلي طرابلس السابق يوجه رسالة إلى ابنه محمد صولة
نجم الأهلي طرابلس السابق يوجه رسالة إلى ابنه محمد صولة...
انتهت عبر قناة «WTV».. المدينة 0-1 الأهلي طرابلس
انتهت عبر قناة «WTV».. المدينة 0-1 الأهلي طرابلس...
المزيد
ظروف صعبة تؤخر وصول بعثتي «الاتحاد» و«الأهلي طرابلس» إلى بنغازي
ظروف صعبة تؤخر وصول بعثتي «الاتحاد» و«الأهلي طرابلس» إلى ......
«الأهلي بنغازي» يبتعد بصدارة الدوري بعد الفوز الصعب على «الأخضر»
«الأهلي بنغازي» يبتعد بصدارة الدوري بعد الفوز الصعب على ......
ملعب بنينا جاهز للقمة الكروية الليبية بالنكهة الأفريقية بين الاتحاد والأهلي طرابلس
ملعب بنينا جاهز للقمة الكروية الليبية بالنكهة الأفريقية بين ......
الطالب وأميرة بطلا «شطرنج يشفين» (صور)
الطالب وأميرة بطلا «شطرنج يشفين» (صور)...
«شباب الجبل» يواجه «خليج سرت» وسط آمال البقاء في «الممتاز»
«شباب الجبل» يواجه «خليج سرت» وسط آمال البقاء في «الممتاز»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط