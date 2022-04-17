Atwasat

«شباب الجبل» يواجه «خليج سرت» وسط آمال البقاء في «الممتاز»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 17 أبريل 2022, 01:20 مساء
«شباب الجبل» يواجه «خليج سرت» وسط آمال البقاء في «الممتاز»
مباراة لفريق شباب الجبل في الدوري. (صفحة نادي شباب الجبل في الدوري)
alwasat radio

يشهد ملعب البيضاء، اليوم الأحد، أهم مباريات الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، وتجمع فريقي «شباب الجبل» مع خليج سرت، وكليهما في وضعية حرجة والفاقد لنتيجة المباراة سيكون الأقرب لمغادرة القسم الممتاز والهبوط للدرجة الأدني.

«شباب الجبل» ثامن المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، و«خليج سرت» في الترتيب العاشر والأخير بـ10 نقاط، المباراة بإدارة الحكم حمزة الثموني والمساعدين رمزي القاضي، وعز الدين عطية والحكم الرابع سامي الضاوي.

يشار إلى أن صاحب الترتيب العاشر في المجموعتين سيهبط مباشرة إلى الدرجة الأدنى، وصاحب الترتيب التاسع سيخوض مباراة مع صاحب الترتيب الثاني في تصفيات الصعود للقسم الممتاز.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مسلسل «شن الحكاية» (2)

مسلسل «شن الحكاية» (2)
مسلسل «هذا هو» (2)

مسلسل «هذا هو» (2)
الكاسا (الحلقة 2)

الكاسا (الحلقة 2)
هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (2)

هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (2)
كاركاتير خيري - الصحة في ليبيا والعلاج في الخارج

كاركاتير خيري - الصحة في ليبيا والعلاج في الخارج
صنع السجاد من الملابس المعاد تدويرها.. حرفة صديقة للبيئة في تونس

صنع السجاد من الملابس المعاد تدويرها.. حرفة صديقة للبيئة في تونس
شقيق هازارد يكشف الطريق الوحيد لرحيله عن ريال مدريد

شقيق هازارد يكشف الطريق الوحيد لرحيله عن ريال مدريد
اتحاد كرة القدم الليبي يصدر قرارا سعيد للجماهير في الملاعب

اتحاد كرة القدم الليبي يصدر قرارا سعيد للجماهير في الملاعب
إقبال كبير على طابع بريدي يظهر إغراق السفينة الحربية الروسية بأوكرانيا

إقبال كبير على طابع بريدي يظهر إغراق السفينة الحربية الروسية بأوكرانيا
دبي تستعرض أحد أكبر أحجار الياقوت في العالم

دبي تستعرض أحد أكبر أحجار الياقوت في العالم
بعد يوم من الهدوء.. اعتداءات إسرائيلية جديدة على المصلين في «الأقصى»

بعد يوم من الهدوء.. اعتداءات إسرائيلية جديدة على المصلين في «الأقصى»
بحضور كيم.. كوريا الشمالية تختبر سلاحا تكتيكيا جديدا

بحضور كيم.. كوريا الشمالية تختبر سلاحا تكتيكيا جديدا
برنامج «كتب ليبية» (1)

برنامج «كتب ليبية» (1)
مسلسل «شن الحكاية» (1)

مسلسل «شن الحكاية» (1)
كاركاتير حليم - دعاة الحرب في ليبيا

كاركاتير حليم - دعاة الحرب في ليبيا
معدات «الفار» تدخل الحدود في طريقها إلى ملعب بنينا لأول مرة في ليبيا

معدات «الفار» تدخل الحدود في طريقها إلى ملعب بنينا لأول مرة في ليبيا
«اليوروبا ليغ» تفجر موجة غضب جديدة في القلعة الكتالونية

«اليوروبا ليغ» تفجر موجة غضب جديدة في القلعة الكتالونية
بالفيديو عبر «WTV».. المؤتمر الصحفي لتقديم الفرنسي مارتينيز مديرا فنيا لـ«فرسان المتوسط»

بالفيديو عبر «WTV».. المؤتمر الصحفي لتقديم الفرنسي مارتينيز مديرا فنيا لـ«فرسان ...
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
الجمارك يلتقي الاتحاد المصراتي في كأس ليبيا لكرة القدم.. وأربع مباريات تنتظر الإعلان
الجمارك يلتقي الاتحاد المصراتي في كأس ليبيا لكرة القدم.. وأربع ...
اتحاد كرة القدم الليبي يصدر قرارا سعيد للجماهير في الملاعب
اتحاد كرة القدم الليبي يصدر قرارا سعيد للجماهير في الملاعب
مارتينز: المنتخب الليبي سيكون رمزا لـ«الوحدة الوطنية» وسأذهب لرؤية اللاعبين في طرابلس وبنغازي
مارتينز: المنتخب الليبي سيكون رمزا لـ«الوحدة الوطنية» وسأذهب ...
«شباب الجبل» يواجه «خليج سرت» وسط آمال البقاء في «الممتاز»
«شباب الجبل» يواجه «خليج سرت» وسط آمال البقاء في «الممتاز»
الطالب وأميرة بطلا «شطرنج يشفين» (صور)
الطالب وأميرة بطلا «شطرنج يشفين» (صور)
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قرعة «الكونفدرالية» تضع الاتحاد أمام الأهلي طرابلس في ربع النهائي
قرعة «الكونفدرالية» تضع الاتحاد أمام الأهلي طرابلس في ربع ......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 2 - 1 أبوسليم» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 2 - 1 أبوسليم» في الدوري ......
بث مباشر «WTV».. مباراة «الاتحاد × الاتحاد المصراتي» في الدوري الممتاز
بث مباشر «WTV».. مباراة «الاتحاد × الاتحاد المصراتي» في ......
نجم الأهلي طرابلس السابق يوجه رسالة إلى ابنه محمد صولة
نجم الأهلي طرابلس السابق يوجه رسالة إلى ابنه محمد صولة...
انتهت عبر قناة «WTV».. المدينة 0-1 الأهلي طرابلس
انتهت عبر قناة «WTV».. المدينة 0-1 الأهلي طرابلس...
المزيد
ظروف صعبة تؤخر وصول بعثتي «الاتحاد» و«الأهلي طرابلس» إلى بنغازي
ظروف صعبة تؤخر وصول بعثتي «الاتحاد» و«الأهلي طرابلس» إلى ......
«الأهلي بنغازي» يبتعد بصدارة الدوري بعد الفوز الصعب على «الأخضر»
«الأهلي بنغازي» يبتعد بصدارة الدوري بعد الفوز الصعب على ......
ملعب بنينا جاهز للقمة الكروية الليبية بالنكهة الأفريقية بين الاتحاد والأهلي طرابلس
ملعب بنينا جاهز للقمة الكروية الليبية بالنكهة الأفريقية بين ......
الطالب وأميرة بطلا «شطرنج يشفين» (صور)
الطالب وأميرة بطلا «شطرنج يشفين» (صور)...
«شباب الجبل» يواجه «خليج سرت» وسط آمال البقاء في «الممتاز»
«شباب الجبل» يواجه «خليج سرت» وسط آمال البقاء في «الممتاز»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط