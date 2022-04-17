«شباب الجبل» يواجه «خليج سرت» وسط آمال البقاء في «الممتاز»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يشهد ملعب البيضاء، اليوم الأحد، أهم مباريات الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، وتجمع فريقي «شباب الجبل» مع خليج سرت، وكليهما في وضعية حرجة والفاقد لنتيجة المباراة سيكون الأقرب لمغادرة القسم الممتاز والهبوط للدرجة الأدني.

«شباب الجبل» ثامن المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، و«خليج سرت» في الترتيب العاشر والأخير بـ10 نقاط، المباراة بإدارة الحكم حمزة الثموني والمساعدين رمزي القاضي، وعز الدين عطية والحكم الرابع سامي الضاوي.

يشار إلى أن صاحب الترتيب العاشر في المجموعتين سيهبط مباشرة إلى الدرجة الأدنى، وصاحب الترتيب التاسع سيخوض مباراة مع صاحب الترتيب الثاني في تصفيات الصعود للقسم الممتاز.