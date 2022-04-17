الجمارك يلتقي الاتحاد المصراتي في كأس ليبيا لكرة القدم.. وأربع مباريات تنتظر الإعلان

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يشهد ملعب الزاوية، اليوم الأحد، مباراة في دور الـ32 لمسابقة كأس ليبيا لكرة القدم تجمع «الجمارك» و«الاتحاد المصراتي».

يشار إلى أن مسابقة الكأس تقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وفي حالة انتهاء المباراة بالتعادل يتم اللجوء لركلات الترجيح لتحديد الفريق المتأهل.

وتتبقى أربع مباريات من دور الـ32 لم تحدد مواعيدها، وهي «المنار» و«الأهلي بنغازي»، و«النصر» و«المروج»، و«الأخضر» و«نجوم بنغازي»، و«الاتحاد» و«الجزيرة».

أما الفرق التي ضمنت تأهلها إلى دور الـ16 في كأس ليبيا لكرة القدم، فهي «الأولمبي» و«التعاون» و«الهلال» و«بنغازي الجديدة» و«الصداقة» و«دارنس» و«المدينة» و«الهلال سبها» و«السويحلي» و«الأهلي طرابلس» و«أبوسليم».