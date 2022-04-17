«المجد» يلتقي «الأهلي طرابلس» في ربع نهائي بطولة شعماش لقدامى اللاعبين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تنطلق، غدًا الإثنين، على ملعب نادي «المجد» بطرابلس، أولى مباريات الدور ربع النهائي لبطولة شعماش لقدامى اللاعبين بمباراة تجمع «المجد» أول المجموعة الأولى مع «الأهلي طرابلس» ثاني المجموعة الثانية.

وفي بقية المباريات، الثلاثاء، «الشط» أول المجموعة الثانية يلاقي «الظهرة» ثاني الأولى، والأربعاء، «أبومليانة» أول المجموعة الثالثة يتبارى مع «الوحدة» ثاني المجموعة الرابعة.

ويشهد الخميس مواجهة بين «المدينة» أول المجموعة الرابعة و«الشرطة» ثاني المجموعة الثالثة.

يشار إلى أن الدور ربع النهائي وبقية أدوار البطولة ستقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.