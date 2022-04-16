معدات «الفار» تدخل الحدود في طريقها إلى ملعب بنينا لأول مرة في ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

دخلت، أمس الجمعة، غرفة الفار المتنقلة الحدود الليبية - التونسية في طريقها البري إلى مدينة بنغازي وملعب شهداء بنينا استعدادًا لاستخدامها في مباراة الأهلي طرابلس والاتحاد في الدور ربع نهائي لكأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية»، وهذه هي أول مرة يستخدم فيها «الفار» في الملاعب الليبية.

وصول الفار لبنغازي

من جهة أخرى، وصل تقنيو «الفار» إلى مدينة بنغازي حيث قاموا الجمعة بزيارة لملعب شهداء بنينا لتحديد مواقع آلات التصوير ومكان الغرفة.

الاستقرار على الحكام

استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، على الحكام الذين يقودون الديربي الليبي بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أمام نظيره الأهلي طرابلس، في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما أسفرت قرعة ربع نهائي البطولة والتي تم سحبها في مصر بعد اختتام منافسات دور المجموعات عن مواجهة نارية بين الفريقين.

موعد القمة الكروية

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي طرابلس نظيره الاتحاد يوم 17 إبريل الجاري في ذهاب ربع النهائي من البطولة الأفريقية، فيما تقام مباراة الإياب يوم 24 أبريل، في مباريات قد تشهد استخدام تقنية الفيديو لأول مرة في ليبيا.