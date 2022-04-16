المريمي مساعدا والأسود مديرا للمنتخب الليبي بعد التعاقد مع الفرنسي مارتينيز

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

قرر الاتحاد الليبي لكرة القدم، أمس الجمعة، إعادة تنظيم الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بعد التعاقد مع الفرنسي كورنثيانز مارتينيز مديرًا فنيًا لمنتخب ليبيا الأول لكرة القدم «فرسان المتوسط».

وقرر الاتحاد الليبي لكرة القدم تكليف المدرب الوطني عمر المريمي بمهام المدرب المساعد وإسناد مهمة مدير إداري المنتخب إلى اللاعب الدولي السابق علي الأسود استعدادًا للاستحقاقات المقبلة للمنتخب الوطني ومن بينها تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 والتي ستقام في ملاعب ساحل العاج، وستجري قرعة تصفيات البطولة الثلاثاء المقبل.