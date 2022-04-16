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المصفح يتوج ببطولة كرة المضرب في مهرجان سلام ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 16 أبريل 2022, 02:12 مساء
المصفح يتوج ببطولة كرة المضرب في مهرجان سلام ليبيا
ختام بطولة كرة المضرب بمهرجان سلام ليبيا. (فيسبوك)
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اختُتمت، أمس الجمعة، بطولة كرة المضرب ضمن مهرجان سلام ليبيا التي جرت على ملاعب المدينة الرياضية بطرابلس، تحت إشراف مكتب الرياضة بطرابلس، وبالتعاون والتنسيق مع الرابطة الليبية لرواد التنس الأرضي.

وتمكن الفريق المكون من الثلاثي عبدالرحمن المصفح ومحمد المهدي وسفيان بادي من التتويج بلقب البطولة، بعد فوزه في المباراة النهائية على الفريق المكون من الثلاثي الهادي الرياني وأحمد موحان ويحيى البوسيفي بنتيجة فوزين لفوز واحد (2-1).

تبادل الفريقان الفوز في الفردي، وفي الزوجي كان التفوق لفريق المصفح بنتيجة (9-7).

لجان البطولة
مدير البطولة الهادي الرياني، واللجنة الفنية ضمت أسامة الفزاني وأحمد موحان، ولجنة التحكيم تكونت من الحكام مصطفى نانيس وعمر نصر والنعاس اعبيد.

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