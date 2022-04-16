الطالب وأبوقندة في صدارة شطرنج يشفين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تختتم، اليوم السبت، بصالة مصحة يشفين بمدينة تاجوراء بطولة يشفين الرمضانية للشطرنج برعاية وتنظيم مصحة يشفين التخصصية وبالتعاون مع منظمة بيدق سالك.

يشارك في المنافسات 40 لاعبًا، وفي أهم مباريات الجولة الثامنة فاز أسامة الطالب على سراج رمضان، وناجي أبوقندة على رياض الإدريسي، كما فاز عبدالوارث التونسي على عبدالله الفيتوري، وفاز حمزة الدبار على طه القرقوطي.

وبعد هذه الجولة، اقتصر التنافس على التتويج بلقب البطولة بين اللاعبين أسامة الطالب وناجي أبوقندة ولكل منهما في رصيده 7.5 نقطة.

أهم مباريات الجولة 9

واليوم السبت، تقام أهم مباريات الجولة التاسعة والختامية بين أسامة الطالب تصنيف 2021 وفي رصيده 7.5 نقطة يتبارى مع حمزة الدبار تصنيف 1625 وفي رصيده 6 نقاط، وناجي أبوقندة تصنيف 2001 وبرصيد 7.5 نقطة ويلتقي بعبدالوارث التونسي تصنيف 1400 وبرصيد 6 نقاط.

جوائز البطولة

وخصصت اللجنة المنظمة جوائز للمتفوقين، فالفائز الأول يتحصل على مبلغ 700 دينار، والثاني 500 دينار، والثالث 400 دينار، والرابع 200 دينار، والخامس 100 دينار، وأفضل لاعب تحت 20 عامًا سيحصل على 100 دينار.

مدير وحكام البطولة

مدير البطولة سراج بركة، والحكم الرئيسي هاشم النعمي، وحكم التزويج ميلاد الفيتوري، وحكما الصالة عمر الفرجاني وحاتم أبومنجل.

منافسات الشطرنج. (أرشيفية : الإنترنت)