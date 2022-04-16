مواجهة مرتقبة بين المتصدرين الأهلي بنغازي والأخضر والصداقة أمام النصر في الدوري الممتاز.. السبت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يتجدد الموعد، اليوم السبت، مع مبارتين في الأسبوع الثامن إيابًا من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، فعلى ملعب البيضاء، يقام لقاء المتصدرين الأخضر ثاني المجموعة الأولى برصيد 35 نقطة؛ حيث يستضيف الأهلي بنغازي المتصدر بـ41 نقطة، بإدارة الحكم عبدالواحد حريويدة والمساعدين وحيد الجحاوي وداوود لاغا والحكم الرابع مفتاح العلمي.

وعلى ملعب شحات، يقام لقاء الصداقة خامس المجموعة الأولى بـ20 نقطة وضيفه النصر ثالث المجموعة بـ33 نقطة، بإدارة الحكم عماد خريش والمساعدين عبدالقادر أبوجمة والحسن عبدالله والحكم الرابع أشرف عمر.

وغدًا الأحد، تقام على ملعب البيضاء مواجهة بين شباب الجبل ثامن المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة وخليج سرت عاشر المجموعة بـ10 نقاط، بإدارة الحكم حمزة الثموني والمساعدين رمزي القاضي وعز الدين عطية والحكم الرابع سامي الضاوي.