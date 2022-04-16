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بالفيديو عبر «WTV».. المؤتمر الصحفي لتقديم الفرنسي مارتينيز مديرا فنيا لـ«فرسان المتوسط»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 أبريل 2022, 11:23 صباحا
بالفيديو عبر «WTV».. المؤتمر الصحفي لتقديم الفرنسي مارتينيز مديرا فنيا لـ«فرسان المتوسط»
المؤتمر الصحفي لتقديم مارتينيز مديرا فنيا لـ«فرسان المتوسط» عبر «WTV». (صورة مثبتة من الفيديو)
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بثت قناة «WTV» المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم الفرنسي كورنثيانز مارتينيز مديرًا فنيًا لمنتخب ليبيا الأول لكرة القدم «فرسان المتوسط».

وكشف الاتحاد الليبي لكرة القدم برئاسة عبدالحكيم الشلماني، بشكل رسمي، التعاقد مع المدرب الفرنسي كورنثيانز مارتينيز، لقيادة المنتخب الأول لكرة القدم.

ونشر الاتحاد الليبي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نبأ التعاقد مع مارتينيز، دون ذكر تفاصيل حول مدة أو قيمة العقد.

وأوضح اتحاد الكرة في بيان نشره عبر حسابه، أن المدرب وصل إلى العاصمة طرابلس، الخميس، من أجل توقيع العقد مع الاتحاد الليبي لكرة القدم ومباشرة مهامه رسميًا لقيادة المنتخب الليبي، استعدادًا لاستحقاقات المقبلة.

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وينتظر أن يحل كورنثيانز مارتينيز بطرابلس برفقة مدربه المساعد الموريتاني صال مصطفى، الذى رافقه وعمل إلى جانبه طوال فترة توليه تدريب المنتخب الموريتاني.

وكان مارتينيز تابع مباراتي المنتخب الوطني أمام النيجر وموريتانيا خلال مشاركته الأخيرة بدورة نواكشوط الودية الدولية وعقد لقاءً ثنائيًا مع رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني، في العاصمة الموريتانية تمت خلاله مناقشة كافة التفاصيل المتعلقة ببنود العقد.

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