بث مباشر «WTV».. مباراة «التحدي × الهلال» في الدوري الممتاز

القاهرة - بوابة الوسط

يشهد ملعب «بنينا» مواجهة بين فريق «التحدي» مع نظيره «الهلال»، في الجولة الثامنة إيابًا، ضمن منافسات بطولة الدوري الليبي لكرة القدم للموسم الجاري (2021-2022).

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التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

يذكر أن فريق التحدي يدخل المباراة وهو تاسع المجموعة الأولى بـ11 نقطة، بينما يدخل الهلال المباراة وهو رابع المجموعة بـ22 نقطة.