الوسط الرياضي يطالب اتحاد الكرة بتطبيق لائحة الهبوط والصعود في الدوري

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

طالب عددا من الإعلاميين الرياضين، اتحاد الكرة الليبي، بتطبيق لائحة الهبوط والصعود، وعدم الانجرار وراء الدعوات التي تدعو لعدم نزول الفرق الأخيرة لدوري الدرجة الأولى.

وعبر صفحاتهم الشخصية على «فيسبوك»، طالبوا بتطبيق اللوائح لضمان الجودة الفنية بالدوري الممتاز لكرة القدم، والهروب من العدد الكبير لفرق الدوري.

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عبدالرحيم نجم

وجه عبدالرحيم نجم، رسالة إلى رئيس اتحاد الكرة، قائلا: «نقدر تاريخك الرياضي كحكم دولي ومن أبرز الحكام السابقيين، ونحترمك وهذا لن يشفع لك عندما توافق على إلغاء الهبوط لتطعن ما تبقى من الكرة الليبية».

عبث وتخبط

الزميل عادل قنابة، قال: «اعتقد أن مجرد الحديث في كل موسم عن الهبوط والصعود هو عبث وتخبط ودليل على ضحالة من يسيرون كرتنا».

الإعلامي فيصل الأصبيعي، قال: «دورينا في غرفة الانعاش متسائلا هل من مصلحة الكرة الليبية تواجد 28 فريقًا الموسم القادم، والغريب أن تتم المطالبة بتغيير نظام الدوري وقد شارف على الانتهاء».