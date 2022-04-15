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تحديد موعد المباريات المؤجلة من الأسبوع الرابع بالدوري

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الجمعة 15 أبريل 2022, 04:44 مساء
تحديد موعد المباريات المؤجلة من الأسبوع الرابع بالدوري
فريق الأهلي طرابلس. (المركز الإعلامي)
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كشفت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، مواعيد المباريات المؤجلة من الأسبوع الرابع من مرحلة الإياب ضمن منافسات المجموعة الثانية من الدوري الليبي الممتاز للموسم الحالي.

وأوضحت اللجنة أن المباراة الأولى ستجمع الاتحاد والمحلة على أرضية ملعب أبوسليم، والثانية ستجمع الأهلي طرابلس والاتحاد المصراتي بملعب مصراتة.

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موعد المباريات
وتقام المباراتان في يوم الخميس الموافق 28 من شهر أبريل الجاري في تمام الساعة العاشرة مساء.

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