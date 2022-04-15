تعرف على مباريات «الجمعة» في الدوري الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تنطلق، اليوم الجمعة، مباريات الجولة الثامنة إيابا للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي الجاري (2021-2022)، بمباراتين.

ويشهد ملعب البيضاء، مواجهة بين دارنس سابع المجموعة الأولى برصيد 14 نقطة، أمام نظيره التعاون سادس المجموعة برصيد 19 نقطة.

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ويدير مباراة دارنس والتعاون، الحكم مؤمن الراعي، والمساعدان محمد السائح ورياض العزابي، والحكم الرابع الطاهر فرج.

التحدي × الهلال

وعلى ملعب بنينا، سيجمع اللقاء فريق التحدي تاسع المجموعة الأولى بـ11 نقطة مع الهلال رابع المجموعة بـ 22 نقطة.

ويدير المباراة الحكم أيوب الفرجاني، والمساعدان مروان الحراري، وعبد السلام العوامي والحكم الرابع محمد الهون.

مباريات السبت

وغدا السبت 15 رمضان، تقام على ملعب البيضاء، مباراة بين فريق الأخضر ثاني المجموعة الأولى برصيد 35 نقطة، أمام مستضيفه الأهلي بنغازي، متصدر المجموعة بـ41 نقطة.

ويدير المباراة الحكم عبدالواحد حريويدة، والمساعدان وحيد الجحاوي، وداوود لاغا، والحكم الرابع مفتاح العلمي.

وعلى ملعب شحات الصداقة خامس المجموعة الأولى بـ20 نقطة، يستضيف النصر ثالث المجموعة بـ 33 نقطة، بإدارة الحكم عماد خريش والمساعدان عبدالقادر ابوجمة والحسن عبدالله والحكم الرابع أشرف عمر.

مباريات يوم الأحد

ويوم الأحد 16 رمضان، يلعب فريق شباب الجبل ثامن المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، أمام نظيره خليج سرت عاشر المجموعة بـ10 نقاط.

ويدير المباراة الحكم حمزة الثموني، والمساعدان رمزي القاضي، وعز الدين عطية، والحكم الرابع سامي الضاوي.