فوز المدينة في بطولة شعماش لقدامى اللاعبين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت أمس على ملعب نادي المجد بطرابلس، آخر مباريات المرحلة الأولى لبطولة شعماش لقدامى اللاعبين.

وانتهت مباراة أقيمت بين المدينة على اليرموك، بفوز الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف، أدار المباراة الحكمان، حمزة التموني ومحمد الهوني.

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وتحصل لاعب المدينة خالد زكري على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

المتأهلون للدور الربع نهائي:

وتأهلت للدور الربع نهائي للبطولة فرق المجد والظهرة والشط والأهلي طرابلس، وأبومليانة والشرطة والمدينة والوحدة.

يشار إلى أن بقية أدوار البطولة ستقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.