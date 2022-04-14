مباريات وحكام الجولة الثامنة إيابا بالدوري الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تنطلق غدًا الجمعة مباريات الجولة الثامنة إيابا بالدوري الليبي الممتاز للموسم الرياضي الجاري (2021-2022).

وتقام مبارتان الأولى فريق دارنس يلتقي التعاون على ملعب البيضاء، بإدارة الحكم مؤمن الراعي والمساعدان محمد السائح، ورياض العزابي والحكم الرابع الطاهر فرج.

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وفي المباراة الثانية، يواجه فريق التحدي نظيره الهلال، على ملعب بنينا، بإدارة الحكم أيوب الفرجاني، والمساعدان مروان الحراري، وعبدالسلام العوامي، والحكم الرابع محمد الهوني.

مباريات يوم السبت

السبت 15 رمضان، يواجه فريق الأخضر نظيره الأهلي بنغازي على ملعب البيضاء، بإدارة الحكم عبدالواحد حريويده والمساعدان وحيد الجحاوي وداوود لاغا، والحكم الرابع مفتاح العلمي.

كما يواجه فريق الصداقة نظيره النصر على ملعب شحات بإدارة الحكم عماد خريش، والمساعدان عبدالقادر أبوجمه، والحسن عبدالله، والحكم الرابع أشرف عمر.