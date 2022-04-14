لاعب الوحدة السابق ينتقد تواجد المدرب المساعد للفرنسي «مارتينيز»

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

تساءل عبدالعظيم الشرع، اللاعب السابق لفريق الوحدة، عن أسباب اختيار مدرب موريتاني كمدرب مساعد للمدرب الفرنسي الجديد للمنتخب الليبي لكرة القدم كورنثيانز مارتينيز.

وقال الشرع في منشور عبر صفحته الشخصية «فيسبوك» إن المدرب مصطفى صال، لا يملك أي سيرة ذاتية وتمت إقالته عندما كان مدربًا لمنتخب شباب موريتانيا، متسائلًا هل هو أقوى من المدربين المحليين حتى يتم اختياره مساعدًا.

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وأضاف: «لا بُد أن أتقدم بالشكر والعرفان للجنة الفنية باتحاد الكرة، لأنها اختارت لنا أقوى المدربين على مستوى أفريقيا بالتعاقد مع مدرب فرنسي بسيرة ذاتية هزيلة، ومساعد مدرب مغمور» وختم منشوره يقول: «أين يسير بنا هؤلاء من خلال هذه القرارات؟».