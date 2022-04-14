تعرف على آخر نتائج بطولة شعماش لقدامى اللاعبين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت على ملعب نادي المجد بطرابلس، أمس الأربعاء، مباراة ضمن بطولة شعماش لقدامى اللاعبين جمعت أبوسليم وأبومليانة، وتميزت بالندية واهتزت فيها الشباك خمس مرات.

وانتهت المباراة التي أُقيمت بين أبوسليم وأبومليانة بفوز الأول بثلاثة أهداف لهدفين 3/ 2. وأدار المباراة الحكمان أشرف البلسوس ولطفي بللو. وتحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة لاعب قدامى أبوسليم ناصر المهدي.

واليوم الخميس تختتم المرحلة الأولى للبطولة بمباراة المدينة واليرموك.

أهم نتائج البطولة:

المجد × الترسانة: 7/ 1.

الشط × الأهلي طرابلس: (4/ 3)

أبومليانة × الشرطة: (7/ 5)

الوحدة × اليرموك: (3 / 2)

الظهرة × الترسانة: (2 / 1)

الأهلي طرابلس × زناته: (2 / 1)

الشرطة × أبوسليم: (4/ 2)

الوحدة × المدينة: (1 / 1)

المجد × الظهرة: (7 / 0)

الشط × زناتة: (4 / 1)

أبوسليم × أبومليانة: (3 /2)

بطولة شعماش لقدامى اللاعبين. (الإنترنت)

بطولة شعماش لقدامى اللاعبين. (الإنترنت)