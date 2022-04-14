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أبوسليم يواجه المحلة في كأس ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 14 أبريل 2022, 01:35 مساء
أبوسليم يواجه المحلة في كأس ليبيا
فريق أبو سليم. (المركز الإعلامي للنادي)
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يشهد ملعب أبوسليم الليلة مباراة في الدور الـ32 لكأس ليبيا لكرة القدم، تجمع الجارين فريق المحلة أمام نظيره أبوسليم. 

وتقام يوم الأحد المقبل مباراة ستجمع فريق الجمارك أمام نظيره الاتحاد المصراتي.

- الأهلي طرابلس في دور الـ16 لكأس ليبيا
- «المسابقات» تحدد موعد مباراة الأهلي طرابلس والفالوجا في كأس ليبيا
- هلال سبها أول المتأهلين إلى دور الـ16 بكأس ليبيا لكرة القدم

يشار إلى أن مسابقة الكأس بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وفي حالة انتهاء المباراة بالتعادل يجري اللجوء إلى ركلات الترجيح لتحديد الفريق المتأهل. 

4 مباريات
وباق 4 مباريات من الدور 32 لم تحدد مواعيدها وهي المنار والأهلي بنغازي، والنصر والمروج، والأخضر ونجوم بنغازي، والاتحاد والجزيرة.

الفرق المتأهلة
ونذكر بالفرق التي ضمنت تأهلها للدور 16 لكأس ليبيا لكرة القدم، وهي الأولمبي، والتعاون، والهلال، وبنغازي الجديدة، والصداقة، ودارنس والمدينة والهلال سبها، والسويحلي والأهلي طرابلس.

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