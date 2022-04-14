أبوسليم يواجه المحلة في كأس ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يشهد ملعب أبوسليم الليلة مباراة في الدور الـ32 لكأس ليبيا لكرة القدم، تجمع الجارين فريق المحلة أمام نظيره أبوسليم.

وتقام يوم الأحد المقبل مباراة ستجمع فريق الجمارك أمام نظيره الاتحاد المصراتي.

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يشار إلى أن مسابقة الكأس بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وفي حالة انتهاء المباراة بالتعادل يجري اللجوء إلى ركلات الترجيح لتحديد الفريق المتأهل.

4 مباريات

وباق 4 مباريات من الدور 32 لم تحدد مواعيدها وهي المنار والأهلي بنغازي، والنصر والمروج، والأخضر ونجوم بنغازي، والاتحاد والجزيرة.