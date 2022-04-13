مسار ليبي عبر بوابة الأهلي طرابلس لمدرب منتخب مصر

القاهرة - بوابة الوسط

للمرة الثانية في أقل من ثلاثة أعوام، يختار الاتحاد المصري لكرة القدم مدربا وطنيا يكون مر على العمل في حقل كرة القدم الليبية، وتحديدا قيادة تدريب الأهلي طرابلس.

فبعد حسام البدري، وقع اختيار الاتحاد المصري لكرة القدم، أمس الثلاثاء، على تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا للمنتخب الأول لـ«الفراعنة»، خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش، الذي جرى الاتفاق على إنهاء تعاقده في وقت سابق.

سبق لإيهاب جلال العمل في الدوري الليبي، حيث قاد فريق الأهلي طرابلس في العام 2018، قبل أن يتولى تدريب المصري البورسعيدي ثم فريق بيراميدز المصري، الذي صادف قيادته تدريبا أخيرا أمام الأهلي طرابلس في دور المجموعات ببطولة «الكونفدرالية».

فاز بيراميدز ذهابا في القاهرة (2-1)، قبل أن يخسر إيابا في ليبيا بهدف، ويخطف الأهلي طرابلس صدارة المجموعة الأولى من بطل الكرة المصرية بفارق الأهداف بعد التساوي في عدد النقاط 13 نقطة.

أيضا تولى حسام البدري المهمة الفنية للأهلي طرابلس في العام 2013، قبل أن يتولى مهمة تدريب «الفراعنة» في سبتمبر 2019، ليأتي من بعده البرتغالي كارلوس كيروش الذي سلم المهمة أخيرا لإيهاب جلال.