«بوابة الوسط» ترصد: الاتحاد يعزز انتصاراته وبصمة برازيلية في النصر.. ورباعي مهدد بالهبوط في الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

حقق فريق الاتحاد فوزا صعبا على فريق الاتحاد المصراتي بنتيجة هدف دون مقابل في المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الثالث من مرحلة الإياب والتي أقيمت بينهما الثلاثاء بملعب أبوسليم بطرابلس.

اقتناص الاتحاد

هدف المباراة الوحيد جاء في الدقيقة 83 من زمن المباراة برأسية معاذ عيسي مهاجم فريق الاتحاد، بهذه النتيجة وصل فريق الاتحاد إلى النقطة 28، بينما بقي فريق الاتحاد المصراتي بنفس رصيده السابق 19 نقطة.

فوز النصر

وفي ملعب شهداء بنينا انتهت مباراة النصر وشباب الجبل بفوز النصر بنتيجة هدفين دون مقابل، سجل أهداف النصر المحترف البرازيلي نانيهو من علامة الجزاء وسجل الهدف الثاني سالم المسلاتي «روما»، بهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى النقطة 33 وشباب الجبل بقي بنفس رصيده السابق 12 نقطة وهو أحد الفرق التي أصبحت تعاني من شبح الهبوط بعد سلسلة من الاخفاقات.

وبعد اختتام مباريات الأسبوع السابع عن المجموعة الأولى أصبحت هناك أربع فرق مهددة بالهبوط وهي خليج سرت والتحدي وشباب الجبل ودارنس.