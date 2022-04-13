تأهل الشط والأهلي طرابلس لربع نهائي بطولة شعماش لقدامى اللاعبين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

حقق فريق الشط، أمس الثلاثاء، الفوز على زناتة في بطولة شعماش لقدامى اللاعبين في كرة القدم، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد (4-1)، وبهذا الفوز ارتفع رصيد الشط إلى 6 نقاط من مباراتين وتأهل للدور الربع نهائي، وبات أول المجموعة، ليتأهل معه الأهلي طرابلس كثاني المجموعة بـ3 نقاط.



أدار المباراة الحكمان رمزي القاضي ومحمد إمبيص، وتحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة لاعب قدامى الشط ياسين الشبيني.



واليوم الأربعاء، يلتقي أبومليانة مع أبوسليم، وغدا الخميس تختتم المرحلة الأولى للبطولة بمباراة المدينة واليرموك.