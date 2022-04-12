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بث مباشر «WTV».. مباراة «الاتحاد × الاتحاد المصراتي» في الدوري الممتاز

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 أبريل 2022, 11:03 مساء
بث مباشر «WTV».. مباراة «الاتحاد × الاتحاد المصراتي» في الدوري الممتاز
مشاهدة مباراة «الاتحاد» و«الاتحاد المصراتي» في الدوري الليبي الممتاز. (بث مباشر)
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يشهد ملعب «أبوسليم» مواجهة بين فريق «الاتحاد» مع نظيره «الاتحاد المصراتي»، المؤجلة من إياب الأسبوع الثالث، ضمن منافسات المجموع الثانية، لبطولة الدوري الليبي لكرة القدم للموسم الجاري (2021-2022).

لمشاهدة البث المباشر لمباراة «الاتحاد» و«الاتحاد المصراتي» عبر قناة «WTV».. اضغط هنا

لمشاهدة البث المباشر لمباراة  «الاتحاد» و«الاتحاد المصراتي» عبر صفحة قناة «WTV» على «فيسبوك».. اضغط هنا

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

يذكر أن التعادل الإيجابي بهدف لمثله، حسم المباراة التي جمعتهما في لقاء الذهاب بالدوري الليبي الممتاز.

مشاهدة مباراة «الاتحاد» و«الاتحاد المصراتي» في الدوري الليبي الممتاز. (بث مباشر)
مشاهدة مباراة «الاتحاد» و«الاتحاد المصراتي» في الدوري الليبي الممتاز. (بث مباشر)
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