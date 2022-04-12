بث مباشر «WTV».. مباراة «الاتحاد × الاتحاد المصراتي» في الدوري الممتاز

القاهرة - بوابة الوسط

يشهد ملعب «أبوسليم» مواجهة بين فريق «الاتحاد» مع نظيره «الاتحاد المصراتي»، المؤجلة من إياب الأسبوع الثالث، ضمن منافسات المجموع الثانية، لبطولة الدوري الليبي لكرة القدم للموسم الجاري (2021-2022).

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التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

يذكر أن التعادل الإيجابي بهدف لمثله، حسم المباراة التي جمعتهما في لقاء الذهاب بالدوري الليبي الممتاز.

مشاهدة مباراة «الاتحاد» و«الاتحاد المصراتي» في الدوري الليبي الممتاز. (بث مباشر)