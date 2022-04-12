قناة «WTV».. تبث استديو تحليليا قبل مباراة الاتحاد والاتحاد المصراتي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تبث قناة «WTV» استديو تحليليا قبل مباراة «الاتحاد» و«الاتحاد المصراتي»، بنصف ساعة، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، بتوقيت ليبيا، اليوم الثلاثاء.

يقدم الاستديو التحليلي مراد دخيل، في حضور خبراء كرة القدم الليبية عبدالرحيم نجم، وعلي ارحومة، ورمزي اسويكر.

يتجدد الموعد، اليوم الثلاثاء، مع مباراتين بالدوري الليبي لكرة القدم حيث سيشهد ملعب أبوسليم اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والذي يجمع الاتحاد متصدر المجموعة الثانية بـ25 نقطة من 11 مباراة مع ضيفه الاتحاد المصراتي رابع المجموعة بـ19 نقطة من 13 مباراة، بإدارة الحكم عصام الجهاني والمساعدين محمد بلعم وأسامة الورفلي، والحكم الرابع محمد السرتاوي.

وعلى ملعب بنينا شباب الجبل ثامن المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة من 15 مباراة يحل ضيفا على النصر ثالث المجموعة بـ30 نقطة من 15 مباراة، بإدارة الحكم حمزة معتوق والمساعدان إبراهيم أبوكوز وطه قاسم والحكم الرابع محمد العفاس.