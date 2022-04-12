«بوابة الوسط» ترصد: الأهلي بنغازي يعزز صدارته وخليج سرت ينعش آمال البقاء والأخضر يتعادل

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أقيمت، أمس الإثنين، ثلاث مباريات ضمن الجولة السابعة للمجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز، حيث جمعت الهلال وضيفه خليج سرت بملعب شهداء بنينا، والتعاون مع الأهلي بنغازي بملعب شيخ الشهداء، والأخضر مع الصداقة بملعب شحات.

فعلى ملعب شهداء بنينا عاد فريق خليج سرت بتعادل ثمين جعله ينافس للخروج من دوامة الهبوط، بعد أن وصل إلى النقطة العاشرة ويتبقى له مباراتان أمام شباب الجبل والصداقة.

انتهت مباراة الهلال وخليج سرت بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف وكان لفريق الهلال المبادرة بالتسجيل مع بداية الشوط الأول عن طريق محترفه باكا ياكو وعدل لخليج سرت في آخر زمن الشوط الأول لاعبه علي بالقايد، بهذه النتيجة أصبح رصيد الهلال 22 نقطة وخليج سرت 10 نقاط.

وعلى ملعب شحات حسم التعادل السلبي مباراة الأخضر والصداقة رغم الفرص التي كانت متاحة للفريقين طيلة زمن المباراة ليضيف كل فريق نقطة في رصيده، الأخضر وصل إلى النقطة 35 والصداقة 20 نقطة.

وعلى ملعب شيخ الشهداء انتهت مباراة الأهلي بنغازي والتعاون بفوز الأهلي بنغازي بهدف جاء من علامة الجزاء وسجله حامد الثلبة، بهذه النتيجة عزز فريق الأهلي صدرته للمجموعة الأولى بـ41 نقطة، والتعاون لا يزال برصيده السابق 19 نقطة.

مباريات جديدة

اليوم ستجرى مباراة أخيرة في المجموعة الأولى وستجمع النصر وشباب الجبل، النصر رصيده 30 نقطة وشباب الجبل أحد الفرق المهددة بالهبوط ورصيده 12 نقطة.

وستقام اليوم أيضا مباراة مؤجلة من الأسبوع الثالث في المجموعة الثانية وستجمع الاتحاد وضيفه الاتحاد المصراتي بملعب أبوسليم.